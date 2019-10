Ein 59-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmittag in Freital gegen einen Baum gefahren. Es war der Schlusspunkt einer Verfolgungsjagd, die er sich mit der Polizei lieferte. Zuvor hatten sich Passanten gemeldet, weil der Mann offenbar betrunken in Schlängellinien durch die Stadt fuhr. Die Polizisten konnten den Fahrer auf der Wilsdruffer Straße ausmachen. Vor der drohenden Kontrolle flüchtete der Mann über die Wurgwitzer Straße bis zur Zöllmener Straße, wo er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in einer Linkskurve mit dem Baum kollidierte. Der Fahrer liegt jetzt im Krankenhaus. Laut Polizei war der Fahrer offenbar betrunken. Eine Blutabnahme wurde eingeleitet.