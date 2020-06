Ein Autofahrer hat sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wollten die Beamten das Auto mit zwei Insassen auf der A4 kontrollieren. Statt anzuhalten gab der Fahrer Gas und fuhr der Polizei davon. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd in Richtung Kesselsdorf verloren die Polizisten den Wagen kurzzeitig aus den Augen. In der Unkersdorfer Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen eine Hauswand.