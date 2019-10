Bei Baumfällarbeiten in Lohmen in der Sächsischen Schweiz sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen von einem abgesägten Ast verletzt worden. Nach MDR-Reporterinformationen hatten sich mehrere Erwachsene getroffen, um eine rund zwölf Meter hohe Kiefer auf einem privaten Grundstück zu fällen. Zunächst kletterte ein Mann den Baumstamm nach oben und sägte nach und nach von unten nach oben die Äste ab. Die runtergefallenen Äste wurden beiseite geschafft. Als in etwa neun Metern Höhe der nächste Ast abgesägt wurde, traf dieser einen 69-jährigen Mann und eine 62-jährige Frau, die unmittelbar unter der Kiefer standen.