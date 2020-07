Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatten am Freitagabend am Rückhaltebecken Mordgrundbach ein Suchboot mit Sonargerät ins Wasser gelassen. Feuerwehrleute halfen, die Slipstelle auszuleuchten.

Einsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hatten am Freitagabend am Rückhaltebecken Mordgrundbach ein Suchboot mit Sonargerät ins Wasser gelassen. Feuerwehrleute halfen, die Slipstelle auszuleuchten. Bildrechte: Daniel Förster

Nach einem mutmaßlichen Badeunfall in der Nähe der tschechischen Grenze wird ein 16 Jahre alter Jugendlicher vermisst. Am Freitagabend war der Lehrling mit gleichaltrigen Freunden in einem Rückhaltebecken des Mordgrundbaches in Bad Gottleuba-Berggießhübel schwimmen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Einheimische abgetaucht und nicht wieder an die Wasseroberfläche gekommen.