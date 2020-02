In einer Pension in Stadt Wehlen sollen Gäste ohne ihre Kenntnis mithilfe einer versteckten Kamera gefilmt worden sein. Die Dresdner Staatsanwaltschaft ermittelt. Ersten Informationen nach ist der Beschuldigte der 65-jährige Ehemann der Betreiberin der Pension. Die Kamera soll als Rauchmelder getarnt worden sein und Aufnahmen der Gäste gemacht haben. Im Juli hatten zwei Gäste die versteckte Kamera entdeckt und Anzeige erstattet. Daraufhin durchsuchten Beamte die Geschäfts- und Wohnräume in der Sächsischen Schweiz. Neben der WLAN-fähigen Kamera wurden ein Laptop sowie mehrere Speichermedien sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft will die Beweise nun auswerten. Dem Angeklagten droht bei einer Verurteilung wegen der Verletzung des hochpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren. Die Pension hat nach wie vor geöffnet.