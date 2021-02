Zwei Forstarbeiter sind innerhalb von wenigen Stunden bei Arbeitsunfällen in der Sächsischen Schweiz schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, erlitt bei Baumfällarbeiten am Montagnachmittag bei Porschdorf ein 22-Jähriger im Brustbereich Verletzungen. Er war von einem Baum getroffen und eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in die Dresdner Uni-Klinik.

Am Dienstagnachmittag verunglückte ein Waldarbeiter bei Neustadt in Sachsen. Er verletzte sich am Kopf. Nachdem die Feuerwehr den Mann aus dem Wald zu einem Rettungswagen gebracht hatte, kam er zunächst ins Krankenhaus nach Sebnitz. Von dort wurde er mit einem Hubschrauber ebenfalls in die Dresdner Uni-Klinik verlegt. Die Ermittlungen zu den Arbeitsunfällen dauern an.