Feuer in Sächsisch-Böhmischer Schweiz noch nicht unter Kontrolle

Ein Waldbrand auf tschechischer Seite hält seit Donnerstagnachmittag die Feuerwehren in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz auf Trab. "Das Feuer breitet sich leider weiter in die Tiefe aus", sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte am Freitag.



Das Feuer hatte sich auf einem 500 mal 500 Meter großen unzugänglichem Gelände im Bereich des Hohen Schneebergs ausgebreitet. Neben den 50 tschechischen Kräften wurden deutsche Feuerwehrleute aus Rosenthal-Bielatal, Königstein und weiteren umliegenden Orten zur Unterstützung dazugerufen. Auch ein Hubschrauber und ein Löschflugzeug kamen bei Ostrov direkt an der Grenze zur Sächsischen Schweiz zum Einsatz.