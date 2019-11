Die Festung Königstein auf dem gleichnamigen Felsen in der Sächsischen Schweiz ist eine weitläufige Anlage. In ihrer Mitte befindet sich die sogenannte Magdalenenburg. Nach Abschluss der Sanierung im Inneren wird sie seit März 2019 auch äußerlich "generalüberholt". Die starken Schäden an der Fassade wurden beseitigt, der Dachstuhl instandgesetzt und das Schieferdach repariert. Am Montag dann die Krönung: Die wiederhergestellte Turmhaube über dem Wendelstein erhielt eine neue Wetterfahne.