22.02.2020 | 09:00 Uhr Schöner toben – in Oskarshausen bei Freital

Der MDR SACHSEN-Winterferientipp für Sonnabend: Hüpfen, toben und rennen, all das ist in Indoor-Spielplätzen in ganz Sachsen möglich. Eine der neueren Anlagen steht in Freital, wo Kinder auch draußen spielen können. MDR SACHSEN wünscht viel Spaß und schöne Ferien!