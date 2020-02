Ein natürlicher Abenteuerspielplatz zum Klettern, Entdecken und Versteckspielen zwischen Felsen, in Spalten und hinter Bäumen findet sich im Nationalpark Sächsische Schweiz in Langenhennersdorf. Manche Zugänge zwischen den Felsspalten sind nur für Kinder erreichbar – so eng geht es zuweilen zu. Auf den Sandsteinplateaus sollte man in dieser Jahreszeit vorsichtig sein, damit man nicht abrutscht. Trotzdem lohnt sich ein Ausflug ins Steinlabyrinth auch im Winter. Am besten in der Woche, denn dann kam man das Areal zuweilen auch ganz für sich alleine entdecken. Am Fuße der Felsen steht ein überdachter Rastplatz mit Tisch und Bank. Ein guter Ort für ein mitgebrachtes Winterpicknick nach dem Klettervergnügen. Heißen Tee und Leckereien nicht vergessen.