Bundespolizisten und Zoll haben auf der Autobahn 17 bei Breitenau an der Grenze zu Tschechien dutzende Migranten aufgegriffen. Wie mehrere MDR-Reporter übereinstimmend berichteten, waren die 31 Menschen in einem türkischen Kühllaster eingeschmuggelt worden. Sie waren zwischen Paletten mit Obst und Gemüse auf der gekühlten Ladefläche versteckt.



Die Beamten nahmen die Personalien der Migranten und der Lkw-Besatzung auf und leiteten Ermittlungen ein. An der Einsatzstelle war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. Nähere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.