Der damals 24-jährige Smith war einer der besten Sprinter aller Zeiten und hatte zwölf Weltrekorde gebrochen. Nach dem Protest durfte er nie wieder bei einem Wettkampf antreten. Er erhielt Morddrohungen und lange keinen Job mehr. Bildrechte: dpa

Smith hatte 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexiko Gold über 200 Meter gewonnen. Bei der Siegerehrung protestierte der afroamerikanische Sprinter zusammen mit dem Drittplatzierten John Carlos mit erhobener Faust im schwarzen Handschuh gegen Rassismus.



Das Foto ging um die Welt. Die Aktion galt damals als die bislang größte öffentliche politische Geste in der neueren Geschichte des Sports. Smith wurde zum Symbol und Vorbild bis in die Gegenwart.



Der Nobelpreisträger und Mitinitiator des Dresden-Preises, Günter Blobel, bezeichnete die Aktion der beiden Sportler als "eine der beeindruckendsten öffentlichen Demonstrationen gegen Rassendiskriminierung im letzten Jahrhundert". Ihre stumme Protestaktion sei "Teil der Geschichte von Zivilcourage geworden". Auch 50 Jahre später gebe es noch Rassismus, das Thema habe an Aktualität wenig eingebüßt, erklärte Blobel. Die Geste sei "geblieben, was sie damals war: mutig und stark."