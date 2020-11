In der dritten Liga hat Dynamo Dresden gegen Unterhaching 2:0 gewonnen. Nach drei Siegen in Folge sind die Dresdner ganz nah dran an den Aufstiegsplätzen. Der FSV Zwickau spielte bei Victoria Köln 1:1. Die Führung der Gastgeber per Foul-Elfmeter egalisierte der Zwickauer Morris Schröter in der Nachspielzeit ebenfalls mit einem Strafstoß.