Höhepunkt der Schau ist das Bild "Am Strand" von Walter Womacka - das zweite von zwei Originalen. Bildrechte: Thomas Fröhlich/Galerie Holger John

Herr John, warum zeigen Sie Kunst aus der DDR?

Der Ansatz war natürlich der Bilderstreit im Dresdner Albertinum über den Umgang mit Kunstwerken aus der DDR. Nachdem Kunstwissenschaftler Paul Kaiser schwere Vorwürfe gegen das Museum erhoben hatte, die kunstgeschichtliche Epoche von 1945 und 1990 werde "aus der Schausammlung ins Depot entsorgt", entzündete sich eine explosive Debatte. Es wird noch immer viel gestritten und mit dem Finger aufeinander gezeigt. Dabei geht es um Identitäten und auch Gesellschaftssysteme.

… und Sie dachten dann, wenn das Albertinum die Werke nicht zeigt, stelle ich eben aus?

Ich bin ein Macher, habe es einfach ganz schnell gemacht. Als kleine Galerie kann ich natürlich viel schneller auf Entwicklungen reagieren als große Museen, deren Ausstellungen schon lange im Vorfeld geplant werden. Doch Vorsicht! Die Exposition ist keine Ausstellung über DDR-Kunst. Die früheste Arbeit ist von 1927. Deswegen heißt die Schau auch "Schnee von gestern". Überhaupt: Für mich gibt es keine DDR-Kunst. Galerist Holger John Bildrechte: Thomas Fröhlich/Galerie Holger John

Warum eigentlich nicht?

Diesen Stempel benutze ich nicht. Natürlich ist es ein Schubfach, doch die künstlerischen Aussagen sind so unterschiedlich. Doch der Begriff der muffelt irgendwie. Den benutze ich nicht. Es gibt nur Kunst, die in einer gewissen Epoche entstanden ist.

Trotzdem sind die Werke aus der DDR gerade weltweit angesagt.

Die Entwicklung geht gerade durch die Decke. Alles was 'Made in GDR' ist, wird derzeit hochpreisig verkauft - vor allem in den USA.

Warum haben Sie die Ausstellung verlängert? Wurden Sie vom Ansturm der Besucher überwältigt?

Ich denke, ich treffe den Nerv der Zeit. Es kommen unheimlich viele Menschen, am Wochenende etwa 600 Besucher. Für eine kleine Privatgalerie ist das famos. Bei der Eröffnung waren es ungefähr 800 Besucher. Ich kam selber nicht mehr rein.

Wer sieht sich die Kunstwerke an?

Es interessieren sich Menschen aus dem Osten und dem Westen, Junge und Alte, Kunstliebhaber, Sammler und Menschen, die einfach nur an die Vergangenheit erinnert werden. Besonders viele ältere Menschen suchen ihre Identität. Es gibt auch aggressive Gäste. Einer hat sich unheimlich aufgeregt, dass der Generalsekretär Erich Honecker so verschandelt worden ist. Alles hat seinen Grund und seine Geschichte.

Viele kommen auch wegen des bekannten Womacka-Bildes?

"Am Strand" von Walter Womacka gehört sicher zu den bekanntesten und beliebtesten Werken aus der DDR. Fast jeder aus dem Osten kennt es. Ich habe das Glück, das Bild im Original hier zeigen zu können. Dabei handelt es sich jedoch um den zweiten Womacka. Was viele nicht wissen: Der Maler hatte zwei Kunstwerke geschaffen. Das erste Original gehört den Kunstsammlungen Dresden. Walter Ulbricht hatte es damals zum Geburtstag bekommen und nach Dresden gegeben. Diese hatten den Maler jedoch schon vorher beauftragt, "Am Strand" noch einmal zu zeichnen. Jetzt brauchten sie es nicht mehr, Womacka behielt es. Als ich zum Jahreswechsel auf Usedom war, entdeckte ich das Werk auf Usedom im Hotel "Seerose". Welch ein Zufall.

Was sagen die Besucher zum "Paar am Strand"?

Viele Gäste kommen deswegen hierher gepilgert und stehen ganz sentimental vor dem Bild. Galt es doch als Aushängeschild einer neuen deutschen Jugend aus dem Krieg, man suchte damals auch ein neues Menschenbild. Es ist spannend, sich das Bild nach langer Zeit, wieder einmal wieder im Original anzusehen. Dadurch bekomme ich auch viele Besucher, die sonst kleine Galerie betreten.

"Schnee von gestern" also ein großer Erfolg?

Mir macht es große Freude, auf das zu zeigen, was in der Diskussion ist. Ich habe auch einmal eine Ausstellung über "Entartete" Kunst gezeigt, die am 13. Februar eröffnet worden ist. Für "Schnee von gestern" bekomme ich Zuspruch und Kritik. Hier hängen viele Bilder vieler Schulen von Künstlern, die sich selbst nicht unbedingt alle nebeneinander sehen wollen. Manche würden mir die Ohren langziehen. Es ist eine Kunstausstellung, eine Zeitreise - abseits großer ideologischer Auftragskunst.

Ausstellung "Schnee von gestern - Kunst vor 1989" verlängert bis 18.2.2018

Rähnitzgasse 17, Dresden

täglich geöffnet 11-19 Uhr

Eintritt frei

Der Galerist Holger John ist anwesend

Bildrechte: Thomas Fröhlich/Galerie Holger John