In Weinböhla im Landkreis Meißen läuft derzeit ein Gefahrguteinsatz. Nach ersten Informationen von MDR-Reportern wurde am Dienstagmittag Alarm ausgelöst, weil vor einem Supermarkt eine ätzende Flüssigkeit ausgetreten war. Die Polizei sperrte das Gelände ab. Der Discounter wurde geräumt. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Einsatzkräfte mit Atemmasken und Schutzanzügen sollen die Flüssigkeit binden.

Bildrechte: MDR/Roland Halkasch