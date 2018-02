Die 17-jährige Linda W. aus Pulsnitz ist im Irak offenbar zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das erfuhren NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung aus Justizkreisen in Bagdad. Demnach muss die junge Frau aus Sachsen wegen der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat und der illegalen Einreise in den Irak für sechs Jahre in Haft. Das Verfahren soll ohne Öffentlichkeit vor einem Jugendgericht in Bagdad stattgefunden haben. Eine offizielle Bestätigung vom Auswärtigen Amt gibt es bislang nicht. Unklar ist zudem, ob sie ihre Strafe im Irak verbüßt oder nach Deutschland ausgeliefert wird. Nach Angaben des Bundesjustizministeriums besteht mit dem Irak kein Auslieferungsabkommen.

Ermittlungen in Deutschland laufen noch

Im Juli 2016 war die damals 15-jährige Schülerin aus ihrer sächsischen Heimat verschwunden, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Ein Jahr später wurde sie in der Stadt Mossul von irakischen Sicherheitskräften verhaftet und dann nach Bagdad überstellt. Der Fall hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung sagte das Mädchen, es wolle schnellstmöglich nach Deutschland zurück und bereue es, sich der Terrormiliz angeschlossen zu haben. Weiter sagte sie, sie sei über die Türkei und Syrien in den Irak gekommen. Dort habe sie sich dem IS angeschlossen und als Frau eines IS-Kämpfers, der kurz danach umgekommen sei, in der IS-Hochburg Mossul gelebt.

Bundesanwaltschaft will härter gegen IS-Rückkehrer vorgehen

Wenige Tage nach ihrer Festnahme im Irak nahm die Bundesanwaltschaft in Deutschland ihre Ermittlungen gegen Linda W. und drei weitere mutmaßliche deutsche IS-Anhängerinnen auf. Der Vorwurf lautete damals: Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung.



Die Bundesanwaltschaft fordert, hart gegen nach Deutschland zurückkehrende Frauen aus IS-Gebieten vorzugehen, selbst wenn sie nicht für die Terrormiliz gekämpft haben. Bislang ist das aber problematisch. Denn nach aktueller Auffassung der Gerichte sei der bloße Aufenthalt im IS keine strafrechtlich relevante Mitgliedschaft.