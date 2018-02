Der Fall hat vor vier Jahren Schlagzeilen gemacht: Ein Polizist aus Sachsen gesteht, Ende 2013 die Leiche eines Geschäftsmannes aus Hannover zerstückelt zu haben. Mehr nicht. Er wird wegen Mordes verurteilt, muss aber nicht lebenslang in Haft. Heute befasst sich der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig abermals mit dem Fall. Es ist bereits der dritte Prozess, in dem es ums Strafmaß geht - lebenslänglich oder nicht? Die wichtigsten Antworten in diesem bizarren Fall:

Worum geht es wirklich?

Der Geschäftsmann Wojciech S. aus Hannover fährt im November 2013 nach Sachsen. Schon seit seiner Jugend soll er Fantasien gehabt haben, sich "schlachten" zu lassen, bestätigen Bekannte während des Prozesses. Auf einer Kannibalismus-Seite im Internet war der 59-Jährige auf den Kriminalbeamten Detlev G. gestoßen. Der träumt seinerseits davon, eine Leiche zu zerstückeln. Der Beamte holt den Geschäftsmann vom Bahnhof ab und fährt mit ihm in seine Pension im Gimmlitztal im Erzgebirge. Die betreibt er im Nebenerwerb. Kurz darauf ist Wojciech S. tot. Detlev G. zerlegt die Leiche und vergräbt sie hinterm Haus im Garten. Die Zerstücklung gesteht er 2014 vor dem Landgericht in Dresden.

Der erste Prozess - kein "lebenslänglich"

Acht Jahre und sechs Monate Haft lautet das Urteil 2015 gegen ihn. Aber der BGH hebt das Urteil auf und gibt den Fall einer anderen Schwurgerichtskammer des Landgerichts zurück. Begründung: Die Richter hätten im ersten Prozess eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängen müssen, die bei Verurteilung wegen Mordes vorgeschrieben ist. Ende 2016 steht Detlef G. wieder vor dem Landgericht Dresden.

Der zweite Prozess - wieder kein "lebenslänglich"

Im zweiten Prozess wegen Mordes und Störung der Totenruhe wird er nun zu acht Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt. Eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt das Gericht wie schon in der ersten Verhandlung nicht. Warum? Die Richter sind zwar überzeugt, dass der ehemalige Polizist Wojciech S. auch getötet hat. Aber: Das Opfer "hatte den Wunsch, von ihm geschlachtet und verspeist zu werden", begründen die Richter ihr Urteil. Sie sehen im unbedingten Todeswunsch des Opfers einen außergewöhnlichen Umstand und rücken vom bei Mord üblichen "lebenslang" ab. Das wäre neu in der Rechtssprechung.

Die Staatsanwaltschaft besteht auf einer lebenslangen Strafe und geht in Revision.



"Lebenslang für Mord ist nicht mehr zeitgemäß", meint dagegen der Verteidiger von Detlev G. Im Pensionskeller im Erzgebirge sei nichts geschehen, was der Unternehmer Wojciech S. nicht gewollt habe. Sein Mandant habe stets betont, nur einen der Wünsche des Geschäftsmannes erfüllt zu haben. Der Verteidiger plädiert auf Freispruch für den heute 60 Jahre alten suspendierten Polizeibeamten und geht auch in Revision.

Zum dritten Mal wird der Prozess gegen einen Ex-Polizisten verhandelt, der einen Geschäftsmann ermordet hat. Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Leipzig hatte die Aktenordner schon einmal auf dem Tisch. Am 21. Feburar müssen die Richter den Fall nochmals bewerten. Bildrechte: dpa

Wo liegt das juristische Problem?

Nun muss der BGH in Leipzig erneut prüfen, ob die angewandte "Rechtsfolgenlösung" richtig ist, erklärt Lorenz Haase von der Staatsanwaltschaft Dresden. "Das erscheint zumindest fraglich."



In den 1980er-Jahren hat der BGH entschieden, dass bei Mord auch eine geringere Strafe als "lebenslang" verhängt werden kann und zwar beim Mordmerkmal Heimtücke. Doch wie soll man es bewerten, wenn jemand unbedingt zerstückelt werden will und ein anderer diesen Wunsch erfüllt? "Für Mord zur Ermöglichung einer anderen Straftat und Befriedigung des Geschlechtstriebs ist das bisher nicht entschieden", sagt Lorenz Haase von der Staatsanwaltschaft Dresden.

Was bedeutet der neue Prozess?

Der BGH kann den spektakulären Kriminalfall nun entscheiden - oder zur Verhandlung erneut zurück verweisen. Wahrscheinlich ginge der Fall dann an ein anderes Landgericht.



Der Mordparagraf ist seit Jahren umstritten. Justizminister Heiko Maas (SPD) wollte 2016 eine Änderung, dass Mörder nicht mehr zwingend mit lebenslanger Haft bestraft werden. Aber die Große Koalition hat sich nach Angaben eines Ministeriumssprechers nicht einigen können. Ein Entwurf zur Änderung habe zwar vorgelegen, aber mit Ablauf der Legislaturperiode sei der gegenstandslos geworden.

Quelle: MDR/kk/dpa