Unbekannte haben in den vergangenen Tagen mehrere Triebwagen der Städtebahn Sachsen mit Graffiti besprüht. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, waren Züge in Königsbrück, Kamenz und Dresden-Altstadt das Ziel von Sprayern. Die Straftaten sollen im Zeitraum vom 25. bis 31. Juli begangen worden sein. Vor einer Woche hatte die Städtebahn Sachsen überraschend den Betrieb eingestellt. Seitdem standen die Züge an verschiedenen Standorten.