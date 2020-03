Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Serienstraftäter aus Riesa erhoben. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wird dem 48-Jährigen unter anderem Diebstahl, Betrug, Computerbetrug, Urkundenfälschung und versuchter Betrug in insgesamt mehr als 50 Fällen vorgeworfen.

Den Angaben zufolge soll der Deutsche im vergangenen September unter in einem Krankenhaus in Riesa und aus geparkten Autos EC-Karten gestohlen haben. Bei einigen davon sei er auch an die Geheimnummer gelangt und habe 1.000 Euro an Automaten abgehoben. Mit den Kontodaten der anderen Karten soll er Überweisungsscheine ausgestellt, die Unterschrift darauf gefälscht und insgesamt etwa 11.000 Euro auf sein eigenes Konto und das seines Sohnes überwiesen haben.