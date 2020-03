Ein umgeleiteter Eurocity fährt auf der noch nicht ausgebauten Strecke bei Riesa. Bildrechte: MDR/ L. Müller

Schon im Frühjahr will die Bahn vorbereitende Arbeiten in Nünchritz und Glaubitz beginnen und beispielsweise Baustellenflächen angelegen. Für Fledermäuse und Reptilien werden den Angaben zufolge Ausweichquartiere eingerichtet. Im Sommer beginnen Oberleitungsarbeiten im Bahnhof Weißig, der seit 2003 nicht mehr von Personenzügen bedient wird und durch einen Haltepunkt in Nünchritz ersetzt wurde.



Bis 2027 soll der Abschnitt Bogendreieck Zeithain - Leckwitz saniert sein. In Leckwitz zweigt seit 2010 eine Neubaukurve zur Strecke Dresden - Berlin ab. Diese wird von ICE-, Intercity- und Güterzügen der Verbindung Dresden - Leipzig genutzt, die zeitsparend Coswig umfahren können. Vom Dreieck Zeithain führt eine Verbindung nach Elsterwerda und nach Falkenberg.



Der Bahnknoten Riesa soll ab 2028 grundlegend modernisiert werden, kündigte die Bahn an. Seit der Wende fordern Politiker, dass Schnellzüge die rund 110 Kilometer zwischen Dresden und Leipzig in unter einer Stunde Fahrzeit schaffen. Bisher sind jedoch nur die Abschnitte Dresden-Neustadt - Radebeul und Oschatz - Leipzig entsprechend modernisiert.