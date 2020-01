Ein Lkw hat am Freitagmorgen während der Fahrt Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, war der Lastwagen gegen 7:30 Uhr auf der Autobahn 13 zwischen Ortrand und Schönborn in Richtung Dresden unterwegs. Dem Trucker gelang es, auf den Standstreifen zu fahren und dort den brennenden Tieflader vom Sattelzug abzukoppeln. Die Freiwilligen Feuerwehren Ortrand und Lampertswalde löschten das Feuer. In dieser Zeit war die Abfahrt Schönborn gesperrt. Der Verkehr wurde an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein kurzer Stau.