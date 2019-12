In Krauschütz bei Großenhain sind am Dienstagmorgen ein Linienbus und ein Auto frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde die 19-Jährige Autofahrerin schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Busfahrer erlitt ebenfalls Verletzungen. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Die Kreisstraße musste für die Bergung gesperrt werden.