Priorisierungsgruppe 1 - über 80-Jährige

- Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen

- Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

- Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Ansteckungsrisiko und engem Kontakt zu Patienten wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, SARS-CoV-2-Impfzentren

- Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko betreuen oder pflegen (v.a. Hämato-Onkologie und Transplantationsmedizin)