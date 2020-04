Tipps von drinnen nach draußen, die gab es so noch nie. Die Anstaltsleitung hofft, dass die Häftlinge von möglichst vielen gehört werden. Oliver Schmidt, Leiter der JVA Zeithain meinte: "Wir wollen resozialisierte Menschen, die sich als Teil der Gesellschaft fühlen. Und was kann man Besseres tun, als als Gefangener Ratschläge an Menschen in Freiheit zu geben, wenn die mal eingeschlossen sind. Das ist eine schöne Sache, dass wir uns da so gegenseitig in der Krise etwas näherkommen."