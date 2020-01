Fans des Motorradsports sind am Wochenende in der ausverkauften Sachsenarena in Riesa auf ihre Kosten gekommen. Dort haben sich Rennprofis bei der Super-Enduro-Weltmeisterschaft gemessen. Das Rennen war eines von insgesamt fünf in dem Turnier. Dafür wurde in der Sachsenarena in den letzten Tagen ein halsbrecherischer Motorradparcour aufgebaut.