In der Justizvollzugsanstalt Zeithain ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 12:50 Uhr zu dem Einsatz gerufen. Rund eine Stunde später sei das Feuer gelöscht worden. Drei Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Während zwei Personen ambulant behandelt werden konnte, wurde die dritte in ein Krankenhaus gebracht. Einzelheiten zur Brandursache konnte der Sprecher nicht nennen.