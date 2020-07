Am Montag wurden noch die Wände abgekärchert und die Jugendlichen in puncto Maltechniken sattelfest gemacht. Am Dienstag aber geht es los: Der Fußgängertunnel an der Berliner Straße in Großenhain bekommt neue Farbe. Vier Wochen haben Jugendliche im Alter zwischen neun und 17 Jahren Zeit, um auf die Tunnelwände mit Dosenfarbe Graffiti zu sprühen. Die Zeit werden sie auch brauchen: "Wir haben mal die Wandfläche ausgemessen. Das sind 380 Quadratmeter. Die möchte man erstmal vollgemalt kriegen", sagt der Sozialarbeiter Raimo Siegert.