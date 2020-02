Lehrermangel hat am Mittwoch zu einem Besuch von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer an der Oberschule in Strehla bei Riesa geführt. Der Elternrat der Schule hatte den Unterrichtsausfall kritisiert und um Hilfe gebeten. Nach den Gesprächen dort erklärte Kretschmer, dass man dabei sei, mit einer Abordnung zu helfen. "Der Unterricht soll abgesichert werden", so der Ministerpräsident.