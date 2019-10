In Großenhain werden am Freitag 100 Bäume gepflanzt. Auf Initiative eines ortsansässigen Unternehmens kommen Apfel- und Birnenbäume, Feldahorn, Pflaumen-, Kirsch und Nußbäume in die Erde. Sie werden auf einem Feldweg zwischen Weßnitz und Zschauitz gesetzt. Diese wurden von der Gesenk- und Freiformschmiede Großenhain gespendet. Geschäftsführer Wolfgang Pradella sagte, die Pflanzaktion werde sowohl von der Stadt Großenhain als auch von vielen Unternehmen des Ortes und von Privatpersonen unterstützt. Um die weitere Bewässerung und Pflege der jungen Bäume werde sich die Schmiede kümmern.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Angaben aus dem Rathaus will der Stadtbauhof Anfang November gemeinsam mit Schülern eine ehemalige Müllhalde in Kleinthiemig mit rund 3.000 kleinen Bäumen bepflanzen. Hier werden den Angaben zufolge vor allem Eichen, Ahorn, Kiefern, Linden, Robinien und Douglasien sowie Wildsträucher in die Erde kommen.



Bereits an diesem Sonnabend werden am Kupferberg der Baumbestand, der Urnenhain und die Rhododendronanlagen gepflegt. Freiwillige Helfer sind willkommen. Baumpaten haben auch für dieses Areal neue Gehölze gespendet, die nun gepflanzt werden.