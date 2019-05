Nudelwerker aus Riesa kämpfen für ihr Nudelcenter

Die Beschäftigten der Teigwaren Riesa GmbH kämpfen für den Erhalt ihres Nudelcenters. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Sonntag mitteilte, haben die Angestellten dafür eine Online-Petition gestartet. Darin fordern die Beschäftigten, dass das Nudelcenter Teil des Betriebes bleibt. "Das Nudelcenter gehört zu Teigwaren Riesa, wie das Loch in die Makkaroni!", heißt es in der Petition.