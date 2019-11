In Zittau sind heute die Preisträger des Wettbewerbs "Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen" ausgezeichnet worden. Eine Jury hatte aus 25 Projektideen die überzeugendsten ausgewählt. Sieben wurden nun mit Preisgeldern prämiert.

"Ich freue mich sehr über das große Engagement aller Teilnehmer, durch das in den vergangenen Monaten zahlreiche Projekte initiiert werden konnten. Sie alle werden dazu beitragen, unsere Stadtzentren nachhaltig weiter zu entwickeln", sagte Thomas Rechentin, Amtschef für Kommunales im sächsischen Innenministerium, bei der Preisverleihung. Durch die Projektideen würden die Städte einen Attraktivitätsschub erhalten, gab sich Rechentin überzeugt.

Der mit 30.000 Euro dotierte erste Preis ging nach Riesa. Die Jury würdigte das Projekt "Jugendladen Riesa – Von Jugendlichen - für Jugendliche". Dabei bekommen junge Menschen die Chance eigenverantwortlich einen "Jugendladen" zu gestalten. Die Stadtverwaltung unterstützt sie dabei. Seit dem Jahreswechsel feilen die jungen Menschen am Konzept. Die Idee dazu entstand bei einer Zukunftswerkstatt.

"Dieses kreative Projekt einer Integration trägt in vielerlei Hinsicht zur außergewöhnlichen Wiederbelebung innerstädtischer Geschäftsbereiche bei und bringt damit neue Perspektiven", begründet die Jury die Auszeichnung. Der Laden soll zu einem Treffpunkt und Ort sinnvoller Freizeitbeschäftigung werden. Noch existiert dieser Ort aber nur auf dem Papier. Denn den Jugendlichen fehlten bislang geeignete Räume für ihr Vorhaben.

Doch die sind nun gefunden. Der Laden soll im Frühjahr 2020 in der ehemaligen Gaststätte "Rumpelkammer" am Alexander-Puschkin-Platz eröffnen. Noch in dieser Woche wollen sich die Jugendlichen dort treffen und über die Ausgestaltung der Räume beraten.