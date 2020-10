Die Mitarbeitenden der Frauenthal Powertrain GmbH in Roßwein haben am Sonnabend für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstriert. Das Schmiedewerk in Roßwein ist mit 110 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in der Region. Die Unternehmensleitung will es zum Jahresende schließen. "Wir werden bis zum Schluss darum kämpfen, dass unser Traditionsbetrieb erhalten bleibt", sagte der Betriebsratsvorsitzende Hans-Joachim Porst. Unterstützung erhalten die Beschäftigten dabei von der IG Metall Riesa. Deren 1. Bevollmächtigter, Willi Eisele, betonte, die Schmiedewerke seien tief verwurzelt in der Industriekultur der Region. "Die Schließung ist durchaus nicht alternativlos", so Eisele weiter.