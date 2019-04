Polizei: Razzia in Böhla bei Großenhain

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei zu einer Razzia in Böhla bei Großenhain ausgerückt. Nach Angaben eines MDR-Reporters untersuchen die Polizisten ein Wohnhaus mit angrenzendem Grundstück am Bahnhof des Ortes. Polizisten aus mindestens zwölf Einsatzfahrzeugen sowie Polizeihunde sollen im Einsatz gewesen sein.

Die Polizei bestätigte den Einsatz. Er soll im Zusammenhang mit illegalen Drogengeschäften stehen. Die Razzia habe bereits am Morgen begonnen. Nach MDR-Angaben haben die Beamten bislang mindestens ein Motorrad beschlagnahmt.

Bereits Ende März hatte die Polizei bei Hermsdorf Männer beim Handel mit Betäubungsmitteln entdeckt direkt am Straßenrand entdeckt und verhaftet. Es folgten Wohnungsdurchsuchungen in Hermsdorf und Medingen. Auch die Razzia in Böhla hänge mit diesen Einsätzen zusammen, erklärte ein Polizeisprecher MDR SACHSEN.