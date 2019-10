Die Feierlichkeiten zum 900. Stadtjubiläum von Riesa erreichen am Mittwochabend mit einem Festakt in der Stadthalle ihren Höhepunkt. Neben der Elbland Philharmonie Sachsen treten Künstler aus den sieben Partnerstädten auf. Bekannt ist Riesa vor allem durch verschiedene Industrien. "Riesa ist von seiner Entwicklung her natürlich eine Industriestadt. Allen Leuten, die in der DDR gelebt haben, ist es als Stadt des Stahls und als Stadt der Teigwaren ein Begriff."