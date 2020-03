Der insolvente Seifenhersteller Kappus ist gerettet. Wie der Insolvenzverwalter Franz-Ludwig Danko mitteilte, wurde die Unternehmensgruppe verkauft. Die 76 Beschäftigten in Riesa würden von einem neuen Investor aus München übernommen. Nach Angaben des Verwalters soll die neu gegründete Kappus GmbH als Branchenführer in Deutschland etabliert werden. Die Produktion solle wie bisher weiterlaufen, hieß es. Neben dem Werk in Riesa wurde auch der Standort Heitersheim im Hochschwarzwald gerettet.