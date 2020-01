Die Staatsanwaltschaft Dresden hat Anklage gegen einen 46 Jahre alten tschechischen Staatsangehörigen wegen versuchter räuberischer Erpressung beantragt. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 17. Juni 2015 gemeinsam mit zwei Mittätern die Filiale der Sparkasse in Zabeltitz bei Großenhain überfallen zu haben. Der Angeklagte stand nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schmiere und blockierte die Tür eines benachbarten Friseursalons, während die beiden anderen Männer im Kassenraum der Sparkasse versuchten, Geld zu erbeuten. Der Überfall misslang, die Täter machte keine Beute.

Die Verfahren gegen die anderen Angeklagten wurden von der Staatsanwaltschaft im bayerischen Weiden geführt. Über deren Ausgang konnte die Dresdner Staatsanwaltschaft am Anfrage keine Angaben machen. Der nun Angeklagte wurde durch Datenabgleich im Zuge eines weiteren Strafverfahrens in Cottbus ermittelt. Er sitzt seit August 2019 in Untersuchungshaft.



Das Landgericht Dresden wird nunmehr über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.