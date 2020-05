Die mehr als 600 Mitarbeiter im Stahlwerk Feralpi in Riesa bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen und die IG Metall am Montag mitteilten, steigen die Löhne rückwirkend zum 1. März um durchschnittlich 3,5 Prozent und im März kommenden Jahres um weitere zwei Prozent. Zudem will das Unternehmen seinen Mitarbeitern eine Corona-Prämie zahlen. Als Dank für ihren Einsatz sollen sie eine Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro erhalten.