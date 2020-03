Nach einem tödlichen Arbeitsunfall im Riesaer Stahlwerk Feralpi ermitteln jetzt die Kriminalpolizei und die Landesdirektion. Laut Behörden hatte am Mittwoch ein Gapelstapler einen Mitabeiter erfasst, der auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz war. Der Mann wurde so schwer verletzt, das er einen Tag später im Krankenhaus starb. Belegschaft und Geschäftsführung von Feralpi-Stahl zeigten sich laut "Sächsischer Zeitung" bestürzt. Man sei in Gedanken bei der Familie.