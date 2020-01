Die kleine Gemeinde Schönfeld an der A13 bei Dresden kommt nicht zur Ruhe. Über die Bundestraße B98 schlängeln sich Hunderte Lkw durch den Ort. Mit der Ansiedlung des Onlinehändlers Amazon Ende 2019 in Lampertswalde hat sich die Verkehrssituation noch einmal zugespitzt. Hunderte Kleintransporter rollen jetzt zusätzlich durch Schönfeld. Fast rund um die Uhr werden Lieferungen ausgefahren.

Die Verzögerungen liegen laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr an Konflikten vor Ort - wegen einer neuen Wohnsiedlung und einer Naturschutzangelegenheit. In diesem Frühjahr soll nun das Planfeststellungsverfahren beginnen, kündigt Isabel Pfeiffer von der Behörde an. Ein Baubeginn wäre in drei bis vier Jahren realistisch, schätzt sie.