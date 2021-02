Eine kleine Waldohreule ist nach einem missglückten Ausflug am Wochenende in Großenhain gerettet worden. Wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte, war das Tier gegen eine Hauswand geflogen und regungslos im Schnee liegen geblieben. Eine Anwohnerin hatte das gescheiterte Flugmanöver beobachtet und setzte die Eule mit einer wärmenden Decke in einen Karton. Zugleich kontaktierte sie die Polizei. Beamte des Großenhainer Reviers versorgten das Tier weiter und verständigten eine Wildvogelauffangstation. Dort soll sich die Eule nun erholen.

Die Waldohreule (Asio otus) erholt sich nun in der Auffangstation (Archivbild) Bildrechte: dpa