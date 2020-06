Im Tiefkühlwerk von Frosta in Lommatzsch hat ein 24-stündiger Warnstreik der Beschäftigten begonnen. Am Dienstagmorgen traten zunächst etwa 50 Mitarbeiter der Frühschicht in den Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten MDR SACHSEN sagte. Auch im Cargill-Ölwerk in Riesa beteiligen sich rund 50 Beschäftigte an einem Warnstreik. Am Dienstagnachmittag ist in Riesa eine gemeinsame Versammlung geplant. Die Gewerkschaft fordert die Angleichung der Löhne an das Westniveau, mindestens jedoch einen Stundenlohn von zwölf Euro in allen Lohngruppen.