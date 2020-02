Beim Tiefkühlkosthersteller Frosta in Lommatzsch streiken am heutigen Dienstag rund 60 Beschäftigte. Seit dem späten Vormittag ruht die Produktion. Nach Aussagen der zuständigen Gewerkschaft Nahrung-Genuss Gaststätten (NGG) seien die Beschäftigten nicht mehr bereit, die Lohnunterschiede zwischen Ost und West zu akzeptieren. Die Arbeiter des Werkes in Lommatzsch verdienen rund 750 Euro im Monat weniger als die Kollegen am Standort Bremerhaven.