Ein alter Gingkobaum in Jahnishausen bei Riesa wird am Sonnabendnachmittag in die Liste der "Nationalerbe-Bäume" Deutschlands aufgenommen. Das 17 Meter hohe Naturdenkmal im Schlosspark ist 225 Jahre alt. Der Ginkgo kommt als zweiter Baum in den Bestand dieser schützenswerten Bäume. Anfang Oktober wurde eine 600 bis 800 Jahre alte Linde im niedersächsischen Heede als erster "Nationalerbe-Baum" betitelt.