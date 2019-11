In Riesa hat die Weltmeisterschaft im Show- und Stepptanz begonnen. Rund 3.500 Tänzerinnen und Tänzer aus mehr als 30 Ländern zeigen in der Sachsenarena ihr Können. Besucher erwarten professionelle Tanzshows, internationales Flair und Emotionen im Rahmen der Wettkämpfe.

Riesa will so das 23. Jahr in Folge seine Rolle als Tanzstadt unterstreichen. Der große Galaabend im Showtanz findet am 23. November statt. Ab dem 26. November messen sich in Riesa dann die Weltbesten im Stepptanz. Das Finale der Stepptänzer ist am 30. November.