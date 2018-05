In einem ersten Schritt ihres Forschungsvorhabens entwickeln die Forscher Hardware und Software, mit denen sie Cloud-Anwendungen im Energiebereich umsetzen. Mit ihnen soll ein lokaler und regionaler Lastenausgleich in den Stromnetzen realisiert werden.

Strommix-Karte Deutschland von 2016 Bildrechte: Umweltbundesamt

Weil erneuerbare Energien nicht immer gleichmäßig entstehen, hat dies in der Vergangenheit immer wieder zu starken Schwankungen und damit zu einer Gefährdung der erforderlichen Mindestspannung in den Stromnetzen geführt. Die Folge: erneuerbare Energien konnten nur zu einem begrenzten Anteil in den Strom-Mix eingeplant werden und in die Netze einfließen. Nach Angaben des Umweltbundesamtes lag der Anteil der Erneuerbaren Energien im Jahr 2016 in Sachsen bei 29,8 Prozent. Zu Spitzenzeiten - bei viel Wind oder Sonne - entsteht jedoch mehr Strom, als die Netze aufnehmen und die Verbraucher abnehmen können. Diese "Energiespitzen" konnten bislang nicht optimal genutzt wurden.