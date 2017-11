Die Landesdirektion Sachsen hat der Landeshauptstadt Dresden für die Gründung der kommunalen Unternehmen "Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH" und "Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG" (WiD) die Genehmigung erteilt. Die Aufsichtsbehörde teilte mit, damit sei die Gründung der Unternehmen rechtswirksam geworden. Neun Jahre nach dem Verkauf der alten Dresdner Wohnungsbaugesellschaft (Woba) hat Dresden nach zähem Ringen, harten Diskussionen und langem Warten damit nun grünes Licht für eine neue "Woba" erhalten.

Die beiden neuen städtischen Unternehmen Während die "Wohnen in Dresden Verwaltungs GmbH" als Komplementärin den Geschäftsführer anstellt, wird die "Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG" (WiD) für den eigentlichen Geschäftsbetrieb - also Bau und Vermietung von Sozialwohnungen - zuständig sein. (Landesdirektion Sachsen)

Stadtratbeschluss schon im März

Die Gründung der Unternehmen geht auf den Beschluss des Stadtrates vom 2. März 2017 zur Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft zurück. Die Stadt Dresden ließ Ende September 2017 die Gründung notariell beurkunden. Zugleich beantragte sie bei der Landesdirektion Sachsen die Erteilung der rechtsaufsichtlichen Genehmigung.



Entsprechend dem Stadtratsbeschluss soll die WiD in den nächsten beiden Jahren Wohngebäude mit insgesamt 800 Sozialwohnungen errichten und vermieten. Dafür wird die Landeshauptstadt Dresden Eigenkapital in Höhe von insgesamt etwa 10 Millionen Euro in die WiD einbringen. Darüber hinaus wird die WiD die Baukosten durch Kreditaufnahmen in Höhe von 76 Millionen Euro finanzieren. Sie beabsichtigt, bei der Sächsischen Aufbaubank Fördermittel in Höhe von 33 Millionen Euro zu beantragen.

Kritik aus privatem Immobiliengewerbe

Der Wohnungsmarkt in Dresden boomt. Die Pläne für eine städtische Gesellschaft sorgte für Kritik bei privaten Bauinvestoren. Dem widerspricht Bernd Opitz, Leiter des Dresdner Wohnungsamtes: "Die Förderung von Sozialwohnungen ist nicht verfehlt. Sie ist langfristig das beste Mittel, um den Wohnungsbestand zu erhöhen – und zwar in einem Segment, in dem die größte Knappheit besteht", erklärte Opitz Mitte August dem MDR. So sichere die neue WID, dass bestimmte Wohnungstypen oder Preissegmente bedient würden.

