Vermummte der "Gruppe Freital" zeigen den Hitlergruß. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Angeklagten hätten bei den Sprengstoffanschlägen auch die Tötung von Menschen in Kauf genommen, so Hauschild in seinem mehrstündigen Plädoyer in Dresden. Der Gruppe sei es darauf angekommen, "ein Klima der Angst zu schaffen". Ausländern und politischen Gegnern hätten die Mitglieder "das Recht abgesprochen, in Frieden zu leben". Hauschild sagte weiter, den Taten habe eine fremdenfeindliche, rechtsextreme und zum Teil nationalsozialistische Ideologie zugrunde gelegen. Insofern handele es sich um Angriffe "gleichsam auf das demokratische Grundprinzip".