Sechs Verurteilte der "Gruppe Freital" wollen ihr Urteil noch einmal gerichtlich prüfen lassen. Eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Dresden sagte, die Verteidiger der beiden Rädelsführer sowie vier weitere Männer hätten gegen das Urteil aus der vergangenen Woche Rechtsmittel angemeldet. Die Frist zur Anmeldung lief Mittwoch um Mitternacht ab. Da der Postweg des Oberlandesgerichts erst am Donnerstagmittag vollständig ausgewertet ist, können noch weitere Revisionsanträge hinzukommen.

Insgesamt waren acht Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden - unter anderem wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mordes. Der Gruppe waren fünf Sprengstoffanschläge auf Flüchtlinge und politische Gegner im Jahr 2015 in Freital und im nahe gelegenen Dresden zur Last gelegt worden. Über die Zulassung der Revision muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Im Gegensatz zu einer Berufung überprüfen die Bundesrichter dann in dem Verfahren jedoch nicht mehr den zugrundeliegenden Sachverhalt, sondern nur noch das Urteil.