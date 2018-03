Sommer 2015 in Freital: Wütende Menschen protestieren vor einer Flüchtlingsunterkunft, dem ehemaligen Hotel Leonardo. Mit dabei sind auch die acht Angeklagten der "Gruppe Freital". Sie lernen sich bei den Anti-Asyl-Protesten kennen und verüben schon wenig später gemeinsam Sprengstoffanschläge. Das haben einige von ihnen im Laufe der Gerichtsverhandlung zugegeben. Bis zu den Anschlägen sind die wenigsten der Angeklagten vorbestraft. Eine Turbo-Radikalisierung sozusagen, konstatiert Nebenklage-Anwalt Alexander Hoffmann:

Die Geschwindigkeit der Radikalisierung in den Methoden, in der Bereitschaft, schwerste Verletzungen, ja sogar den Tod der politischen Gegner und Geflüchteten in Kauf zu nehmen, das war eine wahnsinnig schnelle Dynamik und das ist tatsächlich erschreckend. Alexander Hoffmann Nebenklage-Anwalt

Sprengstoffanschläge in Freital und Dresden

Zuerst soll die "Gruppe Freital" den Briefkasten einer Flüchtlingshelferin in die Luft gejagt haben. Dann das Auto eines Linke-Stadtrates. Danach sollen ein alternatives Wohnprojekt in Dresden und zwei Wohnungen von Flüchtlingen dran gewesen sein. Für die Bundesanwaltschaft ist nach 74 Verhandlungstagen, mehr als 100 Zeugenaussagen und eigenen Sprengstoff-Versuchen klar: Die Angeklagten wollten ihre rassistische Ideologie gewaltsam durchsetzen und nahmen dabei auch die Tötung von Menschen billigend in Kauf. Oberstaatsanwalt Jörn Hauschild nach seinem Plädoyer:

Diese Vereinigung hat es darauf angelegt, Tötungsdelikte zu begehen als Vereinigungszweck und Sprengstoffdelikte. Und das erfüllt den Straftatbestand des Paragraph 129a, also terroristische Vereinigung. Jörn Hauschild Oberstaatsanwalt

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Obwohl sächsische Polizisten der "Gruppe Freital" relativ schnell auf die Spur kamen, dauerte es, bis die Staatsanwaltschaft in Sachsen gegen sie als Netzwerk ermittelte. Und wäre es nach den Behörden gegangen, dann wären die Taten auch vor dem Jugendschöffengericht verhandelt worden. Die Generalbundesanwaltschaft aber war hellhörig geworden. Schließlich waren auch Materialien zum Bau von Rohrbomben gefunden worden. Sie zog sich den Komplex auf den Tisch und bescherte Sachsen so den ersten Prozess wegen Bildung einer rechtsextremen, terroristischen Vereinigung. Einige im Freistaat halten das für übertrieben, so der Freitaler Oberbürgermeister Uwe Rumberg von der CDU:

Es ist eine Handvoll, die das Treiben hier verrückt macht. Das darf man nicht schönreden, da darf man auch nicht weggucken. Man sollte es aber auch nicht überbewerten. Uwe Rumberg Oberbürgermeister Freital

Verteidigung weist Terrorvorwurf zurück

Auch die Verteidigung der Angeklagten bestreitet, dass es sich bei den sieben Männer und der einen Frau um Terroristen handelt. Verteidiger Rolf Franek:

Ich bezweifle schon, dass die Sachen, die in Freital passiert sind, vergleichbar sind mit dem Handeln des NSU, dem IS oder was auch immer. Rolf Franek Verteidiger

Auch den Tötungsvorsatz durch die zum Teil selbstgebastelten Sprengkörper räumen die Angeklagten nicht ein. Deshalb haben die Verteidiger der "Gruppe Freital" für ein deutlich geringeres Strafmaß als der Oberstaatsanwalt plädiert.



Welches Urteil die Staatsschutzkammer heute fällen wird, wird auch Michael Richter mit Spannung verfolgen. Jener Stadtrat, dessen Auto in die Luft gesprengt wurde. Richter ist Ende vergangenen Jahres weggezogen, nach Bayern. Auch, weil er die nach wie vor vorhandene Stimmung in Freital nicht mehr ertrug. Auf Facebook bejubelte eine sogenannte Bürgerinitiative Freital seinen Wegzug "Wir feiern seine Ausreise", heißt es dort wörtlich. Die Taten der Gruppe Freital wirken in der sächsischen Kleinstadt offenbar fort.