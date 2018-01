Im Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Freital" in Dresden hat die Verteidigung der zwei Hauptangeklagten Timo S. und Patrick F. niedrigere Haftstrafen gefordert.

Der Verteidiger von Timo S. wies die Vorwürfe der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zurück. Es handele es sich bei der Gruppe nicht um eine terroristische, "sondern nur um eine kriminelle" Vereinigung. "Das 'nur' bitte ich in Anführungszeichen zu setzen", sagte Rechtsanwalt Michael Sturm am Mittwoch vor dem Oberlandesgericht. Sturm räumte jedoch ein, dass sich sein Mandant als Rädelsführer einer kriminellen Vereinigung unter anderem der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht habe. Die Vorwürfe des Mordes wies er zurück, da ein Tötungsvorsatz fehle. Er plädierte, den 28-jährigen Busfahrer mit sieben Jahren Haft zu bestrafen. Die Bundesanwaltschaft hatte zehn Jahre und neun Monate gefordert.